Испанский «Вильярреал» впервые стал победителем футбольной ЛЕ.

В финале испанцы выиграли у футболистов английского «Манчестер Юнайтед». Основное время встречи в Гданьске завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти победил «Вильярреал» (11:10).
2021-05-27T05:14:47+03:00
2021-05-27T05:14:52+03:00
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05:14, 27 мая 2021
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