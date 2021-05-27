Основатель и глава Amazon Джефф Безос намерен покинуть пост гендиректора 5 июля, в день 27-летия корпорации.

В своем заявлении Безос отметил, что эта дата была выбрана потому, что является для него важным днем. О планах Безоса уйти с дожности гендиректора Amazon стало известно в феврале. Его место займет Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года, а сам Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров