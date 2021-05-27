Граждане могут требовать возмещения морального ущерба у курящих соседей, если им мешает табачный дым.

Об этом заявил глава ВС Вячеслав Лебедев. По его словам, суд может уменьшить размер компенсации «при условии, что причинение вреда не являлось умышленным» С 1 июня 2013 года в России вступил в силу антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах, в том числе в подъездах жилых домов и на лестничных клетках.
2021-05-27T05:11:10+03:00
2021-05-27T05:11:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2844598-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 27 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…