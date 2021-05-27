Уже летом к западным IT-компаниям, не удаляющим запрещенную в РФ информацию, могут применить оборотные штрафы.

Об этом предупредил руководитель РКН Андрей Липов. По его словам, по одним нарушениям это до 1/5-й от оборота компании, по другим — до 1⁄10 –й — это определит суд. Глава ведомства подчеркнул, что оборотные штрафы будут применяться только в случае повторных нарушений.
2021-05-27T05:09:39+03:00
2021-05-27T05:09:45+03:00
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05:09, 27 мая 2021
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