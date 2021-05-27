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05:15, 27 мая 2021

Береговая охрана японского порта Момбэцу приступила к обследованию рыболовной шхуны «Хокко-мару 8»

Накануне она столкнулась с российским траулером «Амур». Как передает агентство Киодо, японское судно, которое в результате столкновения перевернулось, было отбуксировано в порт. Сюда же прибыл японский следователь. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту «Хокко-мару 8» рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы для их жизни нет. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
Капитан траулера «Амур» добровольно участвует в разбирательствах по столкновению с японской шхуной. Никаких уведомлений о его аресте на данный момент не поступало. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Саппоро. Статус капитана российского судна на данный момент не определен. Само судно в порту Момбэцу не удерживается, — отметили в консульстве.


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