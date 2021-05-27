В России перед сезоном летних отпусков нужно срочно заняться формированием коллективного иммунитета.

На это внимание чиновников обратил Владимир Путин. Но обязательную вакцинацию с этой целью он счел нецелесообразной. По словам главы государства, граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью.