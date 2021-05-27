Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в женевском отеле InterContinental

Как пишет швейцарская «Тан» (Le Temps), здесь в 1985 году прошли переговоры Горбачева и Рейгана, а несколько лет спустя — Лаврова и Хиллари Клинтон, подарившей российскому министру «кнопку перегрузки».

О том, что встреча Путина с Байденом состоится в Женеве 16 июня, ранее объявили Белый дом и Кремль.