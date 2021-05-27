Американский онлайн магазин Amazon купит голливудскую кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer.

Как передает РБК, стоимость сделки составит около $8,5 млрд, но потребуется одобрение регуляторов. Это станет крупнейшей покупкой Amazon в сфере развлечений за всю историю компании. С приобретением знаменитой голливудской студии Amazon получает доступ к ее киноколлекции, включающей все фильмы бондианы и блокбастеры XX века.Одна из старейших в мире, Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году.
2021-05-27T04:12:03+03:00
2021-05-27T04:12:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 27 мая 2021
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