Американский онлайн магазин Amazon купит голливудскую кинокомпанию Metro-Goldwyn-Mayer.

Как передает РБК, стоимость сделки составит около $8,5 млрд, но потребуется одобрение регуляторов. Это станет крупнейшей покупкой Amazon в сфере развлечений за всю историю компании. С приобретением знаменитой голливудской студии Amazon получает доступ к ее киноколлекции, включающей все фильмы бондианы и блокбастеры XX века.Одна из старейших в мире, Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году.