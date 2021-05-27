В Минске покончил с собой 17-летний (по данным СК, 18-летний) Дмитрий Стаховский)

Как сообщил белорусский правозащитный центр «Весна», молодой человек проходил по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному из-за протестов в Беларуси в августе прошлого года. На его странице во «ВКонтакте» была опубликована предсмертная записка в которой говорится, что причиной самоубийства стало уголовное дело и давление со стороны силовиков. По данным «Весны», Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно сотрудники общежития указали на него как на участника протестов, после чего он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Днем 25 мая — за несколько часов до гибели — Стаховский был на допросе по этому делу.
2021-05-27T04:10:43+03:00
2021-05-27T04:10:48+03:00
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04:10, 27 мая 2021
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