Генпрокуратура утвердила ряд обв. заключений по т.н. «санитарному делу».

Материалы дел Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, как сообщает проекут «ОВД-Инфо», переданы в Тверской районный суд Москвы. Младшего брата Алексея Навального, Соболь и Ляскина обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за зимних акций протеста, которые проходили в центре Москвы. При этом их дела выделены в отдельное производство. В целом по «санитарному делу» проходят ещё семеро сторонников Алексея Навального: Кира Ярмыш, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Мария Алёхина, Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. Большинство фигурантов находятся под домашним арестом.