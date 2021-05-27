Генпрокуратура утвердила ряд обв. заключений по т.н. «санитарному делу».

Материалы дел Олега Навального, Любови Соболь и Николая Ляскина, как сообщает проекут «ОВД-Инфо», переданы в Тверской районный суд Москвы. Младшего брата Алексея Навального, Соболь и Ляскина обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за зимних акций протеста, которые проходили в центре Москвы. При этом их дела выделены в отдельное производство. В целом по «санитарному делу» проходят ещё семеро сторонников Алексея Навального: Кира Ярмыш, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Мария Алёхина, Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. Большинство фигурантов находятся под домашним арестом.
2021-05-27T04:08:41+03:00
2021-05-27T04:08:48+03:00
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04:08, 27 мая 2021
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