В 66 регионах России из 85 председатели ОНК и их замы либо связаны с властью, либо с силовиками.

Об этом сообщает издание «Проект», которое изучило составы комиссий и биографии их руководителей. В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда критиков власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, правозащитница Зоя Светова и журналистка Елена Масюк. В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель МХГ Валерий Борщёв и еще ряд правозащитников, а в апреле этого года из состава ОНК Москвы исключили правозащитницу Марину Литвинович.