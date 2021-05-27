В 66 регионах России из 85 председатели ОНК и их замы либо связаны с властью, либо с силовиками.

Об этом сообщает издание «Проект», которое изучило составы комиссий и биографии их руководителей. В 2016 году формирование новых составов ОНК сопровождалось скандалом из-за недопуска туда критиков власти. В состав комиссий тогда не вошли, в частности, правозащитница Зоя Светова и журналистка Елена Масюк. В 2019 году в состав комиссии не вошли сопредседатель МХГ Валерий Борщёв и еще ряд правозащитников, а в апреле этого года из состава ОНК Москвы исключили правозащитницу Марину Литвинович.
2021-05-27T04:07:30+03:00
2021-05-27T04:07:34+03:00
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04:07, 27 мая 2021
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