После замедления Twitter западные сервисы начали диалог Роскомнадзором.

Об этом, как передает ТАСС, рассказал руководитель ведомства Андрей Липов. Что это за компании, он не уточнил. Что касается Twitter, то, по словам Липова, в начале июня соцсеть проинформирует Роскомнадзор о статусе удаления 600 оставшихся ссылок с запрещенной в РФ информацией.
2021-05-27T04:05:46+03:00
2021-05-27T04:05:51+03:00
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04:05, 27 мая 2021
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