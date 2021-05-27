Власти РФ надеются на прогресс в отношениях с США «как минимум в двух областях».

Как пишет Ъ со ссылкой на источники в госструктурах, по итогам переговоров Путина и Байдена, в Москве ожидают «локального потепления» в вопросах стратегической стабильности и условий работы дипломатов. Предполагается, что эти договоренности могут быть не зафиксированы в итоговом заявлении. Собеседники издания предположили, что РФ и США могут «найти понимание» по таким региональным вопросам, как ситуация в Афганистане и на Корейском полуострове, однако не стоит ждать согласия в вопросах Украины, Сирии и Белоруссии. Встреча Путина и Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.
2021-05-27T04:04:35+03:00
2021-05-27T04:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 27 мая 2021
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