Компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink.

Таким образом, спутниковая группировка, предназначенная для интернет покрытия всей земли достигла 1735 аппаратов. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запуска во второй раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.