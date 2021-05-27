Компания SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink.

Таким образом, спутниковая группировка, предназначенная для интернет покрытия всей земли достигла 1735 аппаратов. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запуска во второй раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
2021-05-27T03:11:04+03:00
2021-05-27T03:11:09+03:00
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03:11, 27 мая 2021
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