Джо Байден распорядился приспустить госфлаги флаги в память о жертвах стрельбы в Сан-Хосе.

Президент США вновь призвал Конгресс принять немедленные меры и положить конец эпидемии насилия с применением гнестрельного оружия в Америке. В результате стрельбы, открытой служащим транспортного агентства погибли 8 человек. Сам 57-летний стрелок покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.