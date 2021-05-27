Джо Байден распорядился приспустить госфлаги флаги в память о жертвах стрельбы в Сан-Хосе.

Президент США вновь призвал Конгресс принять немедленные меры и положить конец эпидемии насилия с применением гнестрельного оружия в Америке. В результате стрельбы, открытой служащим транспортного агентства погибли 8 человек. Сам 57-летний стрелок покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.
2021-05-27T03:09:43+03:00
2021-05-27T03:09:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 27 мая 2021
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