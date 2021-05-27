РКН не считает необходимым сейчас замедлять работу сервисов Google и ФБ.

По мнению ведомства, привлечения к административной ответственности за неудаление запрещенного контента пока достаточно. При этом глава комитета Андрей Липов дал понять, что если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, превысят пользу от нее, будут применяться меры более радикальные. Ранее Google и Facebook неоднократно получали штрафы за неудаление запрещенного контента. Facebook, Twitter и другие зарубежные соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться Роскомнадзору.