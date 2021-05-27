Россиянке Софье Сапеге до сих пор не позволили встретиться в Минске с адвокатом.

Об этом сообщил ТАСС один из ее защитников Александр Филанович. Софья Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с ее другом Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. 25 мая суд арестовал девушку на два месяца.Филанович также рассказал, что защита подала жалобу на задержание Сапеги в СК Беларуси. Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии. По данным российского МИДа, ее подозревают в преступлениях, совершенных в августе-сентябре 2020 года. Провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео, на котором Софья Сапега говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который «публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел». Протасевич — бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Белоруссии. Ему грозил лишение свободы на срок до 15