Госдеп США рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Белоруссию.

Внешнеполитическое ведомство связало это с риском задержаний, избирательным применением законов и пандемией коронавируса. Госдеп также предупредил, что в Белоруссии могут не признавать наличие гражданства США у обладателей двойного гражданства, а также отказать таким людям в консульской помощи. Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает введение санкций против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.