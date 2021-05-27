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03:04, 27 мая 2021

Госдеп США рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Белоруссию.

Внешнеполитическое ведомство связало это с риском задержаний, избирательным применением законов и пандемией коронавируса. Госдеп также предупредил, что в Белоруссии могут не признавать наличие гражданства США у обладателей двойного гражданства, а также отказать таким людям в консульской помощи. Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает введение санкций против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.


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