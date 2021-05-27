Госдеп США рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Белоруссию.

Внешнеполитическое ведомство связало это с риском задержаний, избирательным применением законов и пандемией коронавируса. Госдеп также предупредил, что в Белоруссии могут не признавать наличие гражданства США у обладателей двойного гражданства, а также отказать таким людям в консульской помощи. Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает введение санкций против Минска в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
2021-05-27T03:04:41+03:00
2021-05-27T03:04:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2844568-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 27 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, по утверждению председателя КГБ Белоруссии, дает показания о спонсорах и заказчиках. Подробности Иван Тертель обещал представить, «когда придет время». Протасевича он называет «террористом»