Установлена личность стрелка, убившего восемь человек в калифорнийском городе Сан-Хосе.

По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, это 57-летний сотрудник местного транспортного управления, работники которого оказались в числе погибших. Мотивы стрелка, который, по данным агентства, покончил с собой, устанавливаются. По меньшей мере один пострадавший в результате стрельбы находится в больнице, врачи оценивают его состояние как критическое. После стрельбы в Калифорнии Джо Байден в очередной раз призвал конгресс законодательно отреагировать оружейными ограничениями.