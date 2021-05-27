Установлена личность стрелка, убившего восемь человек в калифорнийском городе Сан-Хосе.

По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, это 57-летний сотрудник местного транспортного управления, работники которого оказались в числе погибших. Мотивы стрелка, который, по данным агентства, покончил с собой, устанавливаются. По меньшей мере один пострадавший в результате стрельбы находится в больнице, врачи оценивают его состояние как критическое. После стрельбы в Калифорнии Джо Байден в очередной раз призвал конгресс законодательно отреагировать оружейными ограничениями.
2021-05-27T02:12:02+03:00
2021-05-27T02:12:07+03:00
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02:12, 27 мая 2021
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