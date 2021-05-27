В июне 600 заключенных отправятся на работы на Байкало-Амурской магистрали.

По сведениям Ъ, осужденные будут разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками. Подрядчики уже начали оформлять трудоустройство. Директор ФСИН Александр Калашников говорил, что ведомство готово организовать трудовые лагеря для заключенных. Он отмечал, что для работы на крупных объектах привлекают мигрантов, однако этим могут заниматься и заключенные. По его словам, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия.