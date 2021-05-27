План приватизации госимущества на 2017–2019 годы исполнен только на четверть.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты. Как отмечает ведомство, это исторически низкий показатель. Причин палата указывает несколько: от низкого качества активов до формального подхода к составлению приватизационного плана. Согласно оценк рейтингового агентства Moody’s, доля госсектора в российской экономике достигает 40–50%. Данные о фактической доле государства в российской экономике отсутствуют — госорганы их не представляют.