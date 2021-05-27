За неудаление запрещенного контента ИТ компании уже летом могут ждать штрафы от 10 до 20% от оборота.

Об этом, как передает ТАСС, предупредил — глава Роскомнадзора Андрей Липов. По его словам, речь идет о б ответственности за повторное правонарушение. Глава РКН подчеркнул, что сумму штрафа будет определять суд.
2021-05-27T02:07:28+03:00
2021-05-27T02:07:32+03:00
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02:07, 27 мая 2021
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