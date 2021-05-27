Спецборт МЧС с гражданами РФ из сектора Газа вылетел из Каира в Москву.

На борту самолета 64 россиянина, эвакуированных из анклава из-за вооруженного противостояния Израиля и Палестины. Посадка спецборта планируется в аэропорту Домодедово.
2021-05-27T02:06:21+03:00
2021-05-27T02:06:25+03:00
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02:06, 27 мая 2021
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