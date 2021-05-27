Шесть стран Совбеза ООН осудили посадку рейса Ryanair в Минске.

Как говорится в совместном заявлении США, Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Эстонии, принудительная посадка лайнера — это посягательство на международную безопасность и новый, чрезвычайно опасный этап в репрессивной кампании белорусских властей против собственного народа. Члены Совбеза осудили задержание бывшего главреда телеграм канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и потребовали их немедленного освобождения.
2021-05-27T02:05:13+03:00
2021-05-27T02:05:17+03:00
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02:05, 27 мая 2021
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