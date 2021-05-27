Шесть стран Совбеза ООН осудили посадку рейса Ryanair в Минске.

Как говорится в совместном заявлении США, Великобритании, Франции, Норвегии, Ирландии и Эстонии, принудительная посадка лайнера — это посягательство на международную безопасность и новый, чрезвычайно опасный этап в репрессивной кампании белорусских властей против собственного народа. Члены Совбеза осудили задержание бывшего главреда телеграм канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и потребовали их немедленного освобождения.