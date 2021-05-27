Испанский «Вильярреал» впервые стал победителем футбольной ЛЕ.

В финальном матче испанский клуб и в серии пенальти обыграл английский «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в Гданьске, завершилось со счетом 1:1.
2021-05-27T01:16:04+03:00
2021-05-27T01:16:08+03:00
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01:16, 27 мая 2021
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