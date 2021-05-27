Во Франции задержаны четыре уроженца России.

Как передает AFP, все они — выходцы с Северного Кавказа, минимум трое из них — из Чечни, им от 16 до 18 лет. Как пишет France Info, задержанных подозревают в подготовке теракта, цель которого не уточняется.
2021-05-27T01:11:10+03:00
2021-05-27T01:11:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2844550-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 27 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, по утверждению председателя КГБ Белоруссии, дает показания о спонсорах и заказчиках. Подробности Иван Тертель обещал представить, «когда придет время». Протасевича он называет «террористом»