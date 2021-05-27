Владимир Путин освободил от должности уполномоченного при ЕСПЧ Михаила Гальперина.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Гальперин занимал эту должность с 2017 года. Ранее РБК сообщал, что Путин согласился передать Генпрокуратуре полномочия по представлению интересов России в ЕСПЧ и других международных судах и арбитражах.