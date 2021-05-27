РКН пока не СТАНЕТ замедлять работу Google и ФБ из-за неудаления запрещенного контента.

Как сказал глава ведомства Андрей Липов, привлечения компаний к административной ответственности пока достаточно. При этом он заверил, что если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу, к ним будут применяться меры более радикальные.
2021-05-27T01:08:30+03:00
2021-05-27T01:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 27 мая 2021
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