Прокуратура потребовала запретить группу «Российской ЛГБТ-сети» в ФБ.

Соответствующее обращение направлено в Смольнинский суд Санкт-Петербурга. Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» провел проверку, в ходе которой выяснил, что в группе размещаются материалы, посвященные поддержке ЛГБТ-сообщества в России, направленной на создание привлекательного образа гомосексуализма и вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ сообщество. Как передает т/к «Дождь», обращение с просьбой проверить страницу организации подал депутат ГД от «Единой России» Игорь Сапко. По словам юриста «Российской ЛГБТ-сети» Александра Белика, это уже четвертая попытка заблокировать группу организации.
2021-05-27T01:06:54+03:00
2021-05-27T01:06:58+03:00
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01:06, 27 мая 2021
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