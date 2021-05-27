Прокуратура потребовала запретить группу «Российской ЛГБТ-сети» в ФБ.

Соответствующее обращение направлено в Смольнинский суд Санкт-Петербурга. Центр психолого-медико-социального сопровождения «Развитие» провел проверку, в ходе которой выяснил, что в группе размещаются материалы, посвященные поддержке ЛГБТ-сообщества в России, направленной на создание привлекательного образа гомосексуализма и вовлечение несовершеннолетних в ЛГБТ сообщество. Как передает т/к «Дождь», обращение с просьбой проверить страницу организации подал депутат ГД от «Единой России» Игорь Сапко. По словам юриста «Российской ЛГБТ-сети» Александра Белика, это уже четвертая попытка заблокировать группу организации.