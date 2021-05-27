Генпрокуратура признала три немецкие НПО нежелательными в России.

Как передает РБК, таковыми объявлены «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», и «Немецко-русский обмен». В ведомстве их деятельность сочли представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о решении направлена в Минюст, который внесет эти НПО в соответствующий реестр. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал решение ГП РФ неприемлемым и странным и призвал отменить его.