Генпрокуратура признала три немецкие НПО нежелательными в России.

Как передает РБК, таковыми объявлены «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», и «Немецко-русский обмен». В ведомстве их деятельность сочли представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о решении направлена в Минюст, который внесет эти НПО в соответствующий реестр. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал решение ГП РФ неприемлемым и странным и призвал отменить его.
2021-05-27T01:05:48+03:00
2021-05-27T01:05:52+03:00
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01:05, 27 мая 2021
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