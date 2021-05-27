ИКАО сегодня обсудит инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Ожидается, что во встрече примут участие 36 дипломатических представителей Совета Международной организации гражданской авиации. Ранее в ИКАО указывали, что в данном случае речь может идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации. В ЕС и США осудили принудительное приземление лайнера и задержание летевших этим бортом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гр. РФ София Сапеги. В отношении Белоруссии готовятся новые санкции. Ряд европейских стран уже свернул авиасообщение с Белоруссией или запретил госкомпании «Белавия» пролет и посадку на своей территории.
2021-05-27T01:04:41+03:00
2021-05-27T01:04:46+03:00
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01:04, 27 мая 2021
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