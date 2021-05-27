Сборная Россиии одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею Латвии

От датчан наши хоккеисты не пропустили ни одной шайбы.

После двух побед подряд, в том числе над командой Чехии, россияне уступили Словакии 1:3 и их следующим соперникам стала сборная Дании. Место в воротах снова занял Самонов, с тем, чтобы сыграть первый сухой матч на чемпионате мира. С этим же можно поздравить и оборону. Россияне были аккуратны, но не слишком изобретательны, что позволяло соперникам чувствовать себя спокойно. Впечатления, что они отбиваются не возникало, более того и опасных моментов они создали достаточно. Тем не менее, меньше, чем за минуту до конца второго периода датчане получили гол в раздевалку, что психологически разгрузило россиян и в третьей двадцатиминутке они добавили еще две. Итого 3-0. Авиторами шайб стали Морозов, Барабанов и Воронков. Чемпион мира Андрей Николишин ответил тем, кому результат показался скромным – Вы что, хотите, чтобы мы по 10 шайб всем забывали – сказал он в интервью порталу Чемпионат.



Также сегодня третью победу на турнире одержал Казахстан – он переиграл лидера своей группы – Германию – со счетом 3:2. Канада выиграла у Норвегии 4:2, Белоруссия у Великобритании 4:3

