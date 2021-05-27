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00:02, 27 мая 2021

Президент США Джо Байден попросил американские разведслужбы удвоить усилия по установлению происхождения коронавируса

В апреле Байдену уже был представлен соответствующий доклад, но определенных выводов в нем не содержалось.

Президент США Джо Байден попросил американские разведслужбы в течение 90 дней представить ему доклад, который даст однозначный ответ на вопрос о происхождении коронавируса. В отчете, который Байден получил в апреле, говорится, что разведсообщество считает наиболее вероятными два сценария — вирус возник или в результате контакта человека с животным, или в результате инцидента в Уханьской лаборатории, заявил президент США. Несколько дней назад издание WSJ сообщило, что в отчете говорится о троих ученых из Уханьской лаборатории, которые заболели с аналогичными коронавирусу симптомами осенью 2019 года. Это ставит под сомнение достоверность заявления старшего научного сотрудника лаборатории Ши Женгли, который заявлял, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии было «ноль заражений». Все большее число американских ученых и экспертов сегодня призывает власти исследовать возможность происхождения коронавируса в результате инцидента в лаборатории. Ранее бывший глава центра по контролю за распространением болезней Роберт Редфилд заявлял, что считает именно этот сценарий самым вероятным.

Президент Джо Байден также заявил, что Китай должен пойти на бОльшее сотрудничество в расследовании. Ранее Белый Дом раскритиковал китайские власти за попытку помещать объективному и всестороннему расследованию Всемирной Организации Здравоохранения, а сам отчет ВОЗ назвал однобоким и неполным.


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