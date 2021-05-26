В Китае два тигра загрызли сотрудника зоопарка и сбежали из вольера, — сообщает агентство Синьхуа

Инцидент произошел в гордое Наньян на востоке страны, когда служащий зоопарка вошел в вольер, чтобы покормить животных. Прибывшая на место полиция закрыла зоопарк и эвакуировала жителей из близлежащих домов. После нескольких неудачных попыток отловить их, животных пришлось застрелить. Пострадавшего сотрудника госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице. Тигры, по данным полиции, не принадлежали зоопарку, а были сданы ему в аренду местным цирком для привлечения посетителей.

