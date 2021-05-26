Россельхознадзор объявил о начале вакцинации домашних животных от коронавируса

В ведомстве говорят, что накануне в ряд регионов доставили первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков». Для каких именно животных подходит препарат – не уточняется, но известно, что ее испытывали как на кошках, так и на собаках, а также на ряде других животных.

Первыми вакцину получили Москва, Рязань и Брянск. В ближайшее время она будет доступна также в Санкт-Петербурге, Крыму и Челябинске.

