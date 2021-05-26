В Бухаресте предложили переименовать улицу, на которой находится посольство Белоруссии, в честь Романа Протасевича, задержанного в эти выходные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. С соответствующим заявлением к мэрии обратилась глава района, в котором находится эта улица.

Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, был перехвачен белорусским истребителем и сел в минском аэропорту, после чего с рейса сняли оппозиционного журналиста Протасевича и его девушку. В Евросоюзе это называют актом пиратства.

