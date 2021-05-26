Кассационный суд в составе Верховного суда Украины отложил рассмотрение иска кума Путина Виктора Медведчука об отмене введенных против него санкций из-за того, что один из судей взял самоотвод. Один из членов судебной коллегии подал такое заявление, ссылаясь на отсутствие допуска к гостайне, из-за чего он не мог ознакомиться с документами службы безопасности Украины по данному делу. О дате следующего заседания по иску суд сообщит после того, как соберет новый состав коллегии. Санкции против Медведчука и его жены совет безопасности ввел в феврале. Ограничения касаются прав распоряжаться имуществом. Также Медведчук проходит обвиняемым по делу о госизмене в пользу России и находится под домашним арестом.

