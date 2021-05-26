СК предъявил обвинение главному инженеру таганрогского водоканала по делу о гибели 11 человек на очистных сооружениях

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру таганрогского водоканала по делу о гибели 11 человек на очистных сооружениях 21 мая. Юрию Полякову грозит до 7 лет, сейчас он находится под арестом. По делу назначили 18 судебно-медицинских экспертиз.

Следствие считает, что во время ремонта в помещении насосной станции произошло разрушение на месте врезки водопровода в коллектор, откуда прорвались сточные воды и аммиачные газы. В результате 10 человек без средств индивидуальной защиты погибли на месте, еще один умер в больнице, еще четверо госпитализированы.

