Российские буддисты отмечают день рождения Будды молебнами и посещением священных мест

В Калмыкии в честь праздника объявили нерабочий день, в Туве представили кукольный спектакль «Я – Будда». В Иволгинском дацане в Бурятии проходит традиционный трехдневный молебен. В Забайкальском крае также проходят праздничные молебны, во всех случаях их проводят с соблюдением коронавирусных ограничений.