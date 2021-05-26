Российские буддисты отмечают день рождения Будды молебнами и посещением священных мест

В Калмыкии в честь праздника объявили нерабочий день, в Туве представили кукольный спектакль «Я – Будда». В Иволгинском дацане в Бурятии проходит традиционный трехдневный молебен. В Забайкальском крае также проходят праздничные молебны, во всех случаях их проводят с соблюдением коронавирусных ограничений.
2021-05-26T22:33:01+03:00
2021-05-26T22:33:01+03:00
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22:33, 26 мая 2021
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