В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против сервиса аренды самокатов из-за сбитого на их продукции человека

Дело завели по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по ним – до двух лет колонии. Это произошло после того, как 14 мая на невском проспекте 2 молодых человека сбили на электросамокатах прохожего. Аренду самих самокатов также запретили.

