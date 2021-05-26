Несколько десятков жителей Хамовников собрались на стихийный сход в связи с планируемым сносом исторического здания

Несколько десятков жителей района Хамовники в Москве собрались на стихийный уличный сход в связи с планируемым сносом исторического здания на улице Льва Толстого. Об этом «Эху Москвы» рассказал присутствовавший на сходе депутат Сергей Митрохин. По его словам, на месте сноса планируют построить очередной бизнес-центр, по этому поводу Митрохин планирует писать обращения к мэру Сергею Собянину.