Несколько десятков жителей Хамовников собрались на стихийный сход в связи с планируемым сносом исторического здания

Несколько десятков жителей района Хамовники в Москве собрались на стихийный уличный сход в связи с планируемым сносом исторического здания на улице Льва Толстого. Об этом «Эху Москвы» рассказал присутствовавший на сходе депутат Сергей Митрохин. По его словам, на месте сноса планируют построить очередной бизнес-центр, по этому поводу Митрохин планирует писать обращения к мэру Сергею Собянину.
2021-05-26T22:06:09+03:00
2021-05-26T22:06:09+03:00
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22:06, 26 мая 2021
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