Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. Президент России привился от коронавируса весной. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики.
2021-05-26T22:05:04+03:00
2021-05-26T22:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 26 мая 2021
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