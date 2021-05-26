В мессенджере Telegram появился бот, с помощью которого можно отмолить просмотр порнографии, обратило внимание издание «Подъем». Программа предлагает пользователю выбрать время, которое он потратил на просмотр фильмов для взрослых, и в зависимости от этого предлагает ему молитву, которую нужно прочитать. По мысли создателей, на ее чтение человеку придется потратить такое же количество времени, какое он потратил на порнографию. Настоятель храма в Краснодаре Константин Мальцев рассказал изданию, что разработчики бота вышли на него сами, он подобрал для них молитвы, но обратил их внимание, что для настоящего замаливания греха после покаяния необходимо офлайн-причастие.
2021-05-26T21:33:06+03:00
2021-05-26T21:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 26 мая 2021
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