«Общественное мнение»: К радиослушателям отнесла себя треть россиян

К радиослушателям отнесла себя треть россиян, — следует из опроса фонда «Общественное мнение». При этом 15% респондентов сказали, что слушают радио ежедневно. Чаще всего это россияне в возрасте от 31 до 45 лет, большинство из них делают это в автомобиле.
2021-05-26T21:32:44+03:00
2021-05-26T21:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 26 мая 2021
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