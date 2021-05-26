«Общественное мнение»: К радиослушателям отнесла себя треть россиян

К радиослушателям отнесла себя треть россиян, — следует из опроса фонда «Общественное мнение». При этом 15% респондентов сказали, что слушают радио ежедневно. Чаще всего это россияне в возрасте от 31 до 45 лет, большинство из них делают это в автомобиле.