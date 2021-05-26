Юнис Теймурханлы: Организация «свободных от коронавируса» зон не может быть реализована в ресторанах

Организация «свободных от коронавируса» зон не может быть реализована в ресторанах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» владелец и генеральный менеджер отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.

«На практике это абсолютно не реализуемая мера, потому что рестораны – это рыночная отрасль, которая регулируется исключительно спросом и предложением. Если заходит посетитель, для нас он гость, он вправе выбрать столик, вид из окна, тот, который он хочет. Мы рискуем потерять этого гостя, потому что мы не выполним те требования, которые он хочет, скажем, по выбору удобного для места. Кроме того, гости безусловно будут пересекаться в общественных зонах», — сказал он.

Отельер также добавил, что сотрудники ресторана не обладают необходимыми знаниями, что проверять справки о вакцинации или тесты ПЦР у посетителей.

Мэр Москвы ранее Сергей Собянин предложил столичным бизнесменам создать в ресторанах зоны, «свободные от коронавируса» для тех, кто привился. На прошлой неделе С.Собянин сообщил, что доля вакцинировавшихся в Москве меньше, чем в любом городе Европы. По официальным данным, в столице сделали прививку более миллиона человек.

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлено более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 406 человек, в Москве – более 2400 новых заболевших за последние 24 часа.