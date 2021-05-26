Минобороны начало расследование в отношении полковника, который предположительно уснул на совещании с главой ведомства Сергеем Шойгу, — пишет телеграм-канал Baza. По его данным, речь идет о полковнике Вязовском, который опустил глаза на селекторном онлайн-совещании с министром обороны в ноябре прошлого года. Один из участников встречи решил, что полковник заснул, и написал на него жалобу. По итогам расследования было установлено, что полковник не спал, а конспектировал речь Шойгу, причем кроме него также делали это, опустив глаза, еще несколько военных. Теперь в ведомстве предлагают запретить участникам онлайн-совещаний опускать глаза более, чем на 5 секунд, — пишет Baza.
2021-05-26T21:04:13+03:00
2021-05-26T21:04:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2844486-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:04, 26 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, по утверждению председателя КГБ Белоруссии, дает показания о спонсорах и заказчиках. Подробности Иван Тертель обещал представить, «когда придет время». Протасевича он называет «террористом»