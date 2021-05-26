Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за сепаратизм, — говорится в релизе ведомства. Последнее слово в этом вопросе теперь за премьер-министром Педро Санчесом. Он объявил, что примет решение «в интересах всех жителей страны». По данным местной газеты El Pais, политик склоняется к тому, чтобы все-таки помиловать осужденных. В то же время, решение Верховного суда означает, что премьер не сможет полностью освободить их от наказания, а лишь смягчить его.

1 октября 2018 в Каталонии прошел референдум о независимости. Мадрид объявил его незаконным, организаторов приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

