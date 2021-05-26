Туристы, планирующие посетить Крым, жалуются на то, что отели отменяют их бронирования ради большей выгоды, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, все чаще гости Крыма, сделавшие бронирование заблаговременно, сталкиваются с тем, что их просят доплатить или аннулировать бронь. Чиновники напоминают, что это недопустимо и карается в административном порядке.

После приостановки авиасообщения с Турцией в середине апреля из-за коронавируса, цены на размещение в Крыму и Краснодарском крае, по данным сервиса бронирования, выросли на десятки процентов.