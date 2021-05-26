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21:03, 26 мая 2021

Туристы, планирующие посетить Крым, жалуются на то, что отели отменяют их бронирования ради большей выгоды

Туристы, планирующие посетить Крым, жалуются на то, что отели отменяют их бронирования ради большей выгоды, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, все чаще гости Крыма, сделавшие бронирование заблаговременно, сталкиваются с тем, что их просят доплатить или аннулировать бронь. Чиновники напоминают, что это недопустимо и карается в административном порядке.

После приостановки авиасообщения с Турцией в середине апреля из-за коронавируса, цены на размещение в Крыму и Краснодарском крае, по данным сервиса бронирования, выросли на десятки процентов.


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