Адвокат задержанной россиянки Софии Сапеги сказал, что не смог встретиться с ней сегодня

Адвокат задержанной после принудительной посадки самолета в Минске россиянки Софии Сапеги сказал, что не смог встретиться с ней сегодня, несмотря на разрешение белорусских властей. Александр Филанович отметил, что надеется сделать это завтра. Сегодня в свидании с подзащитной ему отказали из-за якобы отсутствия свободных комнат в СИЗО. Также Филанович добавил, что подал жалобу на задержание в Следственный комитет Белоруссии, которая связана с тем, что его до сих пор не ознакомили с документами по делу. По его словам, кроме него в дело вступили еще два адвоката.

Сапега летела вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем – бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала «Нехта».