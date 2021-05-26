Сборная Россия обыграла датчан на чемпионате мира по хоккею

Матч в рамках группового этапа завершился со счетом 3:0. Матч проходил в Риге без зрителей из-за коронавирусных ограничений. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии. Игра начнется в 16:15 по Москве, завершится чемпионат 6 июня. На данный момент Россия лидирует в своей группе с 9 очками.